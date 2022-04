Opticien uit Ieper stelt tuin open om verrekijkers en telescopen uit te testen: "Van hieruit kan je slechtvalken in de kathedraal van Ieper spotten" 

Een viertal jaar terug kocht Jeroen een stuk grond bij. "Wij gebruikten de tuin al om te testen hoe onze sport- en zonnebrillen het zonlicht konden filteren. Maar nu hebben we grotere plannen. We willen er een "natuurbelevingstuin" van maken." Jeroens tuin ligt op enkele honderden meters in vogelvlucht van de Ieperse torens. "Ideaal dus om de slechtvalken in de kathedraal te spotten of gewoon de vogels op de daken van de huizen van Ieper te bekijken", vertelt hij verder. Er komt ook een kijkplatform en Jeroen voorziet ook veel natuurlijke planten.

De tuinmuur van 12 meter lang springt nu al in het oog. "We lieten die muur beschilderen door kunstenaar Wietse uit Brugge. Het is een graphic wall geworden met een sfeerbeeld van de stad, vanuit vogelperspectief. En met een vrouw met een poppy in haar haar", glimlacht Jeroen.