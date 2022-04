Verschillende geloofsgemeenschappen hebben slachtoffers van corona in Gent herdacht

De protestantse Eefje heeft voor een tekst gekozen om de coronadoden te herdenken. Frank is zenboeddhist en heeft volgens de boeddhistische traditie een wierookstokje aangestoken. "Normaal hangen we een bloem in onze tempel om de overledenen te herdenken, maar hier doen we het nu met wierook. Het is symbool voor onze kwetsbaarheid en vergangkelijkheid." Harjinder van de sikhgemeenschap heeft een steen neergelegd, "dat is als symbool voor iemand die je verloren hebt."