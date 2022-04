197 Limburgse leerlingen nemen deel aan Vlaamse houtproef: "Een hele uitdaging"

Volgens technisch adviseur Gunter Cypers heeft het zijn voordelen: "Het is de eerste keer dat wij hier als school aan deelnemen. We zien nu wat het niveau is van onze leerlingen. Daar leren we uit en zo kunnen we ons onderwijs wat bijsturen naar een hoger niveau." Via de Vlaamse Houtproef wil de Confederatie Bouw het beroep van houtbewerker in het daglicht zetten.