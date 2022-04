Transmigrant wint 250.000 euro met kraslot, waarom zijn kansspelen ondanks erg kleine winstkans aantrekkelijk?

"Die spanningsboog is heel kort in een casino bijvoorbeeld. Daar is de tijd tussen spel en geld zo kort, dat je er constant aan herinnerd wordt dat je kunt winnen. En daar verlies je ook nog eens elk contact met de buitenwereld. Bij een lottospel is de spanningsboog veel langer. Je moet een week wachten en in die week gebeuren er vaak verschillende andere dingen waardoor je het spel zelfs kan vergeten."

De Nationale Loterij werkt over het algemeen meer met kansspelen met een langere spanningsboog. Al zetten ze de laatste jaren ook sterk in op kraslotjes en online gokspelletjes.