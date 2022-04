Media-onderzoeker over het belang van multimediaal zijn en het plan van de VRT: "Broodnodig om te overleven"

"De VRT moet als openbare omroep nog veel meer inzetten op aanwezigheid op méér platformen dan nu het geval is", zegt Jonathan Hendrickx. Hij is onderzoeker bij Imec en de Vrije Universiteit Brussel, schreef het boek "Media en journalistiek in Vlaanderen" en laat zijn licht schijnen over het transformatieplan van de VRT, waarbij een 200-tal jobs sneuvelen. Er zullen ook 30 nieuwe jobs komen, voor digitale profielen. Een goede zaak, volgens Hendrickx. "Die digitale omslag is broodnodig voor eender welk mediabdrijf om vandaag te blijven overleven." Want volgens Hendrickx zal lineaire televisie op termijn verdwijnen.