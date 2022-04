Journalist Ivan De Vadder over tijdelijk vertrek Sophie Wilmès (MR): "Sterk signaal dat er leven is naast politiek"

In 1978 raakte Kris Martens, zoon van oud-premier Wilfried Martens (CVP), betrokken bij een ernstig ongeval. De 13-jarige jongen werd op vakantie in Spanje gegrepen door een wagen en verloor zijn been. Martens was druk aan het onderhandelen over het Egmontpact toen hij het nieuws te horen kreeg. Hij bleef op post en vergaderde nog ettelijke uren door, tot de ernst van de zaak tot hem doordrong. “Toen ben ik beginnen wenen. Vanden Boeynants (Paul, op dat moment premier, nvdr.) heeft me op het vliegtuig gedwongen", getuigde Martens later.

“Het was de zwaarste periode uit mijn leven. Ik had in Spanje moeten zijn, bij mijn vrouw en kinderen. Dat schuldgevoel blijft. Die grote droefheid blijft bestaan. Na het fysieke lijden, viel Kris ten prooi aan een mentale ziekte en begon een nieuwe lijdensweg.” Volgens dochter Anne Martens was de ziekte van haar broer de hoofdoorzaak van het mislukken van Martens’ huwelijk. “Mijn ouders konden het niet samen verwerken. Mijn vader vluchtte in zijn werk, mijn moeder stapelde de depressies op.”