Sophie Wilmès (MR) stopt voorlopig als minister van Buitenlandse Zaken door ziekte echtgenoot, premier De Croo neemt rol over

Sophie Wilmès (MR) stopt voorlopig als minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering. Dat heeft ze bekendgemaakt in een boodschap op sociale media. Bij haar echtgenoot is een agressieve hersenkanker vastgesteld en ze wil tijd nemen voor haar gezin. In haar afwezigheid zullen zowel premier Alexander De Croo (Open VLD), David Clarinval en Mathieu Michel (beiden MR) haar bevoegdheden overnemen.