Zeker 10 doden bij explosie aan sjiitische moskee in Afghanistan, IS eist aanslag op

De explosie aan de moskee zou hebben plaatsgevonden terwijl de sjiitische gelovigen zich klaarmaakten om te bidden. De sjiitische minderheid in Afghanistan is geregeld het slachtoffer van geweld en aanslagen, vaak uitgevoerd door soenitische milities, onder wie de terreurorganisatie IS. Het is ook IS die deze aanslag aan de moskee opeist, via een statement op Telegram.