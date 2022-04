Gemengd klimaatadaptief bos moet ravage van de letterzetter schorskever herstellen

“Wij vertegenwoordigen privéeigenaars die een bos hebben en wij helpen hen om dat bos op een goede duurzame manier te beheren”, vertelt coördinator Sylvie Mussche van Bosgroep. “Dit project is een testcase en wij kunnen dit betalen voor de eigenaars met middelen van het Euregio Scheldemond fonds. We hebben drie testsites en per locatie is er een budget voorzien van 7.500 euro voor de planten en de uit te voeren werken, en daarnaast is er nog budget voor de studie van natuur- en bosonderzoek.”