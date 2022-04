Achttien Oekraïense vluchtelingen slachtoffer van huisjesmelkerij in Antwerpen, politie brengt hen naar opvanglocatie

De politie van de Politiezone Antwerpen heeft vanmorgen in een pand aan de Korte Leemstraat achttien Oekraïense vluchtelingen aangetroffen. Een aantal van hen is nog niet in ons land geregistreerd.

"De politie heeft een onderzoek naar huisjesmelkerij geopend. Het pand waarin de mensen gevonden zijn, is gerechtelijk verzegeld", meldt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen.

"De 18 vluchtelingen verbleven er in erbarmelijke omstandigheden. Onder hen drie kinderen en een zwangere vrouw. Sommigen van hen moesten slapen op matrassen op de grond in kleine kamertjes. Toch betaalden ze meer dan 500 euro per maand om daar te verblijven."

De politie heeft de slachtoffers overgebracht naar de stedelijke opvanglocatie De Tol in Deurne. In De Tol verblijven nog andere vluchtelingen uit Oekraïne.