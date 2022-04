Assisenproces gestart tegen zoon die zijn moeder vermoordde en begroef in de duinen van Oostende: "We vonden haar pas 2 jaar later terug"

Vandaag start het proces voor de rechtbank van Brugge. De advocaat van de man zal pleiten dat het nooit zijn bedoeling was om de vrouw om te doden. Meester Mathieu Langerock: "We zitten hier vandaag niet op de Meifoor in Brugge. Het gaat hier over een ernstig proces. Ik hoop dat we samen met de jury tot een billijk resultaat kunnen komen. Mijn client heeft in een colère zijn moeder geslagen met de dood tot gevolg. Hij heeft dat zo lang mogelijk voor zich proberen te houden. Uiteindelijk is het toch uitgekomen en kon hij niet anders dan te zeggen waar zijn moeder begraven was."

Volgende week al wordt er uitspraak gedaan over de moord. De man riskeert hiervoor levenslange opsluiting. Er loopt ook nog een proces voor de correctionele rechtbank over het pensioengeld dat de man gestolen heeft.