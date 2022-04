Bart De Wever (N-VA) haalt uit naar Raad van State na arrest over Oosterweel: "Schending scheiding der machten"

Is dit het einde van het Oosterweelproject? "De shock is zo groot dat iedereen in Vlaanderen die iets kent van openbare werken letterlijk van zijn stoel is gevallen", zegt De Wever. Maar hij denkt dat dit de politiek in beweging zal zetten. "Ik denk dat er een grotere ralliëring zal komen dan de huidige meerderheid, om te zeggen "Tot hier en niet verder"."

Een oplossing kan even op zich laten wachten. De N-VA-voorzitter denkt dat er "decretaal werk" nodig is om dit op te lossen. Met andere woorden: een aanpassing van het Vlaamse bodemdecreet. Dat laatste is iets voor de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement.