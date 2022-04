Beeld van 6 meter hoge bloemen van Arne Quinze in centrum Gent voor Floraliën

Kunstenaar Arne Quinze uit Sint-Martens-Latem zit op dit moment in Venetië in Italië voor de tweejaarlijkse internationale kunsttentoonstelling de Biënnale. Tegelijkertijd wordt op de Kouter in Gent zijn kunstwerk van 5,84 meter hoog voor de Gentse Floraliën geïnstalleerd. Net als zijn andere werken, die overal in de wereld worden geplaatst, is het groot én draait het om interactie met de omgeving: "Dat is zo belangrijk. De dag dat we de schoonheid van de natuur weer gaan leren zien, gaan we in een veel harmonieuzere wereld leven."