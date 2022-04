1 jaar na de hevige brand op Groot Schietveld: "Een zwarte bladzijde, maar tegelijk een mooi moment"

De burgemeester van Wuustwezel herinnert het zich nog alsof het gisteren was: "Ik krijg eerlijk gezegd nog altijd kippenvel als ik terugdenk aan die dagen. Ik zat door het raam van het gemeentehuis te kijken naar de grote rookwolk en vroeg me af of we mee het slachtoffer zouden worden. Mij is naast de enorme vernietiging van de natuur vooral de beslissing om 400 mensen te evacueren, bijgebleven. Je kan hen een nacht niet thuis laten slapen. Wuustwezel is ook laat ingelicht. De brand vond immers voornamelijk in Brecht plaats. Maar toen draaide de wind ineens."