Burgemeester van Boortmeerbeek spreekt inwoners toe: “Nog geen definitieve fusie, enkel onderzoek”

Dinsdag sloeg het nieuws in als een bom in Boortmeerbeek, de gemeente zou in 2025 fuseren met Mechelen. Gisteravond sprak burgemeester Karin Derua de inwoners toe aan het gemeentehuis. Er kwam een behoorlijk groot publiek op af. In een filmpje dat op de website van Het Laatste Nieuws staat spreekt de burgemeester van een “onderzoek”: “Het is geen definitieve beslissing voor een fusie, maar een onderzoek. Het kan best zijn dat tijdens dat onderzoek blijkt dat er zaken zijn waardoor wij niet akkoord kunnen gaan.” Ook in De Ochtend op Radio 1 bevestigt de burgemeester vanmorgen haar uitspraak dat er nog geen definitieve beslissing over een fusie genomen is.