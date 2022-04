Buurtbewoners Remostort in Houthalen-Helchteren willen uitgebreid bodemonderzoek: "Stort moet voor altijd dicht blijven"

"Dinsdag is er een overleg gepland met de gemeente Heusden-Zolder en de milieudiensten", vertelt burgemeester Alain Yzermans (sp.a-Groen-Plus). "We nemen het staal ernstig en gaan -net zoals bij PFAS- met de bevoegde instanties bekijken hoe het nu verder moet. We gaan het staal ook in de toezichtscommissie rond Remo bekijken en bespreken met de milieu-inspectie diensten en wellicht ook met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "

Binnenkort wordt de luchtkwaliteit in de buurt van het Remostort opnieuw onderzocht, ook om de gezondheidsrisico's voor de omwonenden te kunnen inschatten. "In een tweede fase kan het ook gaan om de bodemkwaliteit", gaat de burgemeester verder. Het onderzoek van de luchtkwaliteit komt er nadat buurtbewoner Aldo Rizzuto twee jaar geleden naar de vrederechter stapte. Die oordeelde dat er een grondige studie moest komen. "Er zal worden gemeten op drie plekken op het stort zelf, op drie plekken in de wijk Lindeman in Heusden-Zolder en op vijf plaatsen in de wijk Lillo in Houthalen-Helchteren. We meten in het voorjaar én in de zomer."