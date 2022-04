De Amerikaanse staat Florida schrapt de speciale status van Disney World na rel over "Don't Say Gay Bill"

Aanleiding voor de rel is de kritiek van het bedrijf Disney op een nieuwe wet die in Florida is goedgekeurd. Die "Don't Say Gay Bill" zoals hij soms genoemd wordt, verbiedt lagere scholen om in de les te spreken over homoseksualiteit en transgenders. Scholen en ouders die dat toch doen, kunnen gerechtelijk vervolgd worden door bezorgde ouders of andere belanghebbenden. Voorstanders zeggen dat jongeren zo beschermd worden tegen ongepaste informatie; tegenstanders spreken over kneuterigheid en stigmatisering of het in de steek laten van jongeren met niet-traditionele seksualiteit. (Lees verder onder de foto).