Dieter Coppens roept samen met zes Kempense gemeenten op om stukje gras in tuin te laten groeien

Brecht, Malle, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel willen met "Bye Bye Gazon" dat alle inwoners gras in hun tuin laten groeien. De campagne die vorig jaar in Zoersel al succesvol was, krijgt de steun van Dieter Coppens. “Het idee is simpel. Iedereen moet een stukje gazon of grasperkje laten groeien en teruggeven aan de natuur”, zegt Coppens.

Door het te laten groeien, wordt het een paradijs voor onze ogen en insecten. “Je kan bloemen laten groeien of plantjes in de grond steken." Voor bijen en insecten is dit belangrijk. “Iedereen weet dat het niet goed gaat met biodiversiteit. Die beestjes zijn de basis van het ecosysteem van de natuur. Als we een stukje van onze tuin teruggeven, kunnen insecten of bijen blijven voortbestaan.”