European Energy Award voor Hasselt, Lommel en Lanaken

In 2018 ondertekenden Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven als eerste gemeenten het vierjarige begeleidingstraject van European Energy Award. Daarmee engageerden ze zich om hun CO2-uitstoot sterk te verminderen tegen 2030. Als lokale besturen het traject ondertekenen, zoals deze 3 Limburgse gemeenten, dan moeten zij een multidisciplinaire stuurgroep oprichten. Dat houdt in dat je alle klimaatopties bekijkt met onder meer verantwoordelijken voor ruimtelijke ordening en bedrijventerreinen. "Alles hangt samen, dus moeten de kennis en bevoegdheden die vaak verspreid zitten over verschillende diensten, samengebracht worden”, zegt adviseur Koen Reynaerts.