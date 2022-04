Fabriek Ferrero in Aarlen ligt nog altijd stil na salmonellaschandaal

De productie bij chocoladefabrikant Ferrero in Aarlen ligt nog altijd stil na een salmonellabesmetting die in heel Europa mensen ziek maakte. Vandaag was er een vergadering tussen directie en vakbonden. De personeelsleden krijgen, zoals tien dagen geleden is afgesproken, hun loon uitbetaald tot 8 mei. Over wat er daarna zal gebeuren als de productie niet kan worden heropgestart, is nog geen duidelijkheid.