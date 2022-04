Female Forces organiseert danslessen op hoge hakken in Antwerpen: “Mannen doen ook mee en zijn soms leniger dan wij"

Bij de vzw Female Forces geven Leen en Nele danslessen op hoge hakken. De bedoeling is om via die danslessen aan het zelfvertrouwen te werken. “Hoge hakken geven een speciaal gevoel. Je staat hoger, je voelt je zelfzeker”, zegt Leen Vennekens. “Bij ons is er een veilige omgeving om aan je zelfvertrouwen te werken. Door die danslessen proberen we dat zelfvertrouwen wat te boosten."