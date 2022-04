Franse gerecht vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen Carlos Ghosn, de voormalige topman van Renault en Nissan

Volgens een woordvoerder van Ghosn is hij "erg verbaasd over de kwestie" en ontkent hij alle schuld. Ghosn woont in Libanon, het land waar zijn familie oorspronkelijk vandaag kwam en waar hij als tiener een tijdje gewoond heeft. Ghosn heeft naast de Libanese ook de Franse nationaliteit en die van Brazilië, waar hij geboren is.

Carlos Ghosn is in feite al op de vlucht voor het gerecht, maar dan voor de Japanse justitie. Hij zat zelfs een tijdje in de cel in Japan, daarna in huisarrest en ontsnapte op spectaculaire wijze uit dat land. Sindsdien woont Ghosn in Libanon. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Japan en levert doorgaans geen landgenoten uit. Japan heeft ook niet zo veel invloed in Libanon, maar Frankrijk heeft dat traditioneel wel en dat kan Ghosn nu parten gaan spelen.