Woning in lichterlaaie in centrum van Brussel

Om 14.20 uur krijgt de Brusselse brandweer melding van een brand in een woning in de Pakhuisstraat. Het gebouw staat leeg en wordt gebruikt als kraakpand. Vier bluswagens komen ter plaatse. "Het gaat om een leegstaande woning met twee verdiepingen, een garage en een binnenplaats", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De brand is begonnen in die garage. De woningen die rond de binnenplaats liggen, zijn geëvacueerd want het gaat om een heel felle brand. Van gewonden is momenteel geen sprake."