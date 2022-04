Verrassende geluidskunst in Leuven: "We vergeten onze oren te gebruiken"

Er valt iets te luisteren, maar ook iets te kijken bij geluidskunst. Veel installaties van Hear Here zijn ook visueel boeiend. Je zintuigen op scherp zetten, en dan zeker je oren spitsen is een must. Gilles Helsen: “We zijn vergeten om onze oren te gebruiken. We zijn heel hard gefocust op kijken. Kijken naar tv, smartphone of tablet, maar kleine subtilititeiten in klank opmerken, dat zijn we verleerd. Dat wil geluidskunst, die geen spektakelkunst is, weer stimuleren.”