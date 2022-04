Gemeente Aartselaar opgelucht na vernietiging vergunningen ISVAG-afvalverbrandingsoven: "Hoort hier niet thuis"

"We blijven met twee woorden spreken", zegt een vrouw die op enkele honderden meters van ISVAG woont. "We denken altijd dat er nog iets uit de bus komt en dat de afvalverwerking kan blijven doorgaan. Maar ik hoop dat dit goed nieuws is. We ademen al veertig jaar die viezigheid in, dus het zou fantastisch zijn."

Bij de buurtbewoners is er ook een man die al vijftig jaar naast de fabriek woont. "Ik had nooit verwacht dat hij weg zou gaan en ik geloof het nog steeds niet", is zijn eerste reactie. "Ze hebben hier miljoenen euro's ingestoken, dat gooien ze niet zomaar weg. Al zou het veel beter zijn, moest hij verhuizen naar de haven. Hier staat die oven in een woonwijk, dat is niet normaal."