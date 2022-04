"Burgers Marioepol gedumpt in massagraven": satellietbeelden tonen honderden nieuwe graven in de buurt

Het stadsbestuur van de belegerde en verwoeste Oekraïense havenstad Marioepol beschuldigt de Russen ervan gedode burgers in massagraven te dumpen. Dat is voorlopig moeilijk te verifiëren. Amerikaanse satellietbeelden tonen wel dat er eind maart in de buurt van de stad in 2 weken tijd honderden graven zijn bijgekomen.