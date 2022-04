Halse schepen Dieuwertje Poté stopt met politiek: "Het is nu tijd voor iets anders"

Poté kondigde haar afscheid van de politiek vrijdagmorgen aan op haar Facebookpagina. "In 2012 werd ik (onverhoopt) voor het eerst verkozen", schrijft ze. "Na 3 jaar in de gemeenteraad nam ik in 2016 met veel enthousiasme het schepenambt op. Ik kreeg prachtige bevoegdheden, waarmee ik echt een verschil kon maken voor onze stad en haar inwoners. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden deze inspanningen gewaardeerd, waar ik mijn kiezers voor altijd enorm dankbaar zal voor zijn. Ik werd vanaf 2019 dan ook eerste schepen en mocht op bepaalde momenten ook waarnemend burgemeester zijn. Een hele eer en een grote verantwoordelijkheid."