Dries en Hannes gooien het best met papieren vliegtuigjes en mogen naar wereldfinale in Oostenrijk

Dries Feremans, die winnaar was in 2019, werd tweede maar won wel de discipline Airtime. “Het papier waar ik normaal mee oefen, was niet aanwezig. Het beschikbare papier was dikker en dan zit je in een bepaalde manier van plooien waar je niet vertrouwd mee bent”, legt hij uit. “Het papieren vliegtuigje begon helemaal te flapperen omdat het gewicht anders verdeeld was. Het was veel zwaarder. En daardoor heb ik maar een fractie kunnen gooien van wat ik normaal gooi. Daardoor heb ik mijn normale afstand niet gehaald en werd ik tweede. Ik was enorm teleurgesteld, maar heb daarna de focus verlegd naar Airtime, en uiteindelijk heeft dat geloond.”