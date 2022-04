Unieke tentoonstelling in Roeselare over historische glasramen: "Exemplaren die nog nooit aan het publiek getoond zijn" 

De kunstvorm overleefde de woelige periode van de Tachtigjarige oorlog, waar heel veel materiaal verloren is gegaan. In de 19de eeuw verschenen ze meer en meer als pronkstuk in burgerwoningen. Joost Caen (63) bouwde doorheen de jaren een prachtige verzameling uit met stukken uit de vroege middeleeuwen tot het eigen werk van de glaskunstenaar. “De verzameling overlapt alle stijlen van de gotiek tot de abstracte kunst. We spreken over échte Vlaamse topstukken, erkend door de Vlaamse overheid en die eigenlijk het land niet meer uit mogen”, zegt Caen.

De tentoonstelling met historische stukken en eigen werk wordt vanavond plechtig geopend. Voor het publiek loopt In Vitris van 24 april tot en met 29 mei in de Augustijnenkerk in de Zuidstraat in Roeselare.