Indonesië, de grootste uitvoerder van plantaardige olie, verbiedt de uitvoer en jaagt voedselprijzen omhoog

De Indonesische regering verbiedt vanaf 28 april de uitvoer van palmolie en andere plantaardige vormen van olie. Dat verbod komt er na sociaal protest in eigen land. Omdat Indonesië de grootste uitvoerder is van plantaardige olie schieten de prijzen van olie en voedsel wereldwijd nog verder de hoogte in. De oorlog in Oekraïne en droogte in Latijns-Amerika maken olie van zonnebloemen en soja niet echt een alternatief.