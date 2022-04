Nieuwe confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische politie in Jeruzalem, spanning laait op door samenvallende feesten

In Jeruzalem is het vanmorgen opnieuw onrustig geweest rond de Al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem. Palestijnen gooiden met stenen en vuurwerk naar de Israëlische oproerpolitie. Die is het gebied rond de moskee, dat zowel voor joden, christenen als moslims een heilige plek is, opnieuw binnengevallen. De oplopende spanning is onder meer het gevolg van samenvallende religieuze feesten.