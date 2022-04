Diensthoofd intensieve zorg UZA: "Zien een grote toename van mensen die medicijnen of drugs combineren"

Medicijnen en drugs worden in steeds gevaarlijkere combinaties genomen. Dat zegt Philippe Jorens, diensthoofd van de intensieve zorg in het UZA. Zo was een van de tieners die afgelopen weekend in Brugge een dertiger in coma sloegen, onder invloed van alcohol en het kalmeringsmiddel Xanax. "Alcohol kan agressie opwekken en het kalmeringsmiddel onderdrukt de empathie, een gevaarlijke cocktail", aldus Jorens.