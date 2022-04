Koning Filip schoof mee aan tafel voor de iftar bij de familie Joukhadar in het Limburgse Ham. De iftar is de maaltijd die moslims tijdens de vastenmaand nuttigen na zonsondergang. Sevim Nabghali had de koning uitgenodigd om eens te proeven van de recepten die ze op haar Instagrampagina zet. Het hele gezin was verrast dat de koning inging op het verzoek.