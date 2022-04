Kunnen we nog zelf een woning kopen? En is huren sowieso weggesmeten geld?

Chris Sugira (30) zit overdag in maatpak te werken voor de bank. Na de uren ruilt hij zijn tabellen in voor zijn mengpanelen. Volgens deze dj-bankier is huren is niet altijd weggesmeten geld. "De vraag is vooral wat je doet met je spaargeld. Als je daar slim mee omgaat en dat investeert in een bijberoep of op de beurs, dan kan je daar op lange termijn veel geld mee verdienen. Iemand die huurt, is dus niet altijd slechter af dan iemand die een woning koopt." Chris snapt de frustratie van veel jongeren die zich nu zorgen maken, en hij brengt geen goed nieuws. Volgens hem gaan de woningprijzen de komende jaren niet dalen, maar waarschijnlijk wel minder snel stijgen, of "afkoelen".