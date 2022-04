Militairen uit Lombardsijde adopteren varaan "Charly" uit Pairi Daiza: "Ons logo is op hem geïnspireerd"

De legercompagnie in Lombardsijde is gloednieuw. "En dan is het traditie dat we een logo kiezen. Meestal is dat een dier. En deze komodovaraan past perfect bij ons", lacht hij. "Die soort leeft aan de kust op het strand en kan tegen een stootje. Net als wij. En toevallig genoeg heet hij Charly, net zoals onze divisie Charlie heet.

Pairi Daiza heeft ook een project lopen in Indonesië om de komodovaraan in het wild te beschermen. "Op die manier dragen wij ons steentje bij", aldus de compagniecommandant.

De legereenheid in Lombardsijde is de eerste compagnie voor infanteristen in West- en Oost-Vlaanderen. Ze telt nu ruim 50 infanteristen. "Maar we zoeken nog mensen. Tegen volgend jaar willen we zeker verdubbelen", besluit Pieter Ghys.