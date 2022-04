Leuven vindt niet genoeg ambtenaren om bouwovertredingen op te sporen

Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot een aantal andere steden de Leuvense politie geen verbaliserende bevoegdheid heeft qua bouwovertredingen. "Dat is historisch zo gegroeid. Misschien moeten we toch eens gaan kijken wat er bij de politie op dat vlak mogelijk is", aldus Lambié.

Als gevolg van het personeelstekort is in Leuven het aantal geregistreerde stedebouwkundige misdrijven de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2015 en 2016 ging het nog achtereenvolgens om 110 en 109 feiten. In 2020 en 2021 waren er dat nog 55 en 36. Het aantal aanmaningsbrieven steeg wel sterk van 64 in 2015 tot 345 in 2021. In vele gevallen wordt er door de betrokken eigenaar positief gereageerd op de aanmaningen.