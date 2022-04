Macron tegen Le Pen in de Franse presidentsverkiezingen: hoe het toch nog spannend kan worden

Zijn we dan vertrokken voor weer vijf jaar president Macron? Wellicht wel, maar daarmee is niet alles gezegd. Want nà de presidentsverkiezingen komen er ook nog parlementsverkiezingen. In juni, ook weer in twee stembeurten. Normaal is dat een formaliteit en haalt de nieuwe president met de vingers in de neus een meerderheid. Met het hertekende politieke landschap en de groeiende polarisering is dat allemaal niet meer zo zeker.

Want zelfs al wordt Emmanuel Macron zondag opnieuw verkozen, dan is hij nog niet zeker van de macht. Als hij er niet in slaagt een meerderheid in het parlement te halen, dan wordt het extra ingewikkeld. Het is weinig waarschijnlijk, maar sommigen zien al een nieuwe cohabitation opdoemen. Dat president Macron dus rekening zou moeten houden met een vijandige meerderheid in het parlement. Stel je voor, dat president Macron zou moeten regeren met pakweg premier Le Pen... Pas in juni wordt dat duidelijk, na wat al de 'derde ronde van de presidentsverkiezingen' wordt genoemd.