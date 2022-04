Meisje (14) zwaargewond na ongeval met lijnbus in Gent

In Gent is een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt na een ongeval met een lijnbus op het Woodrow Wilsonplein. Omstreeks iets na 16.30 uur werd het kind aangereden. Een team van het parket van Oost-Vlaanderen is ter plaatse. De omstandigheden worden momenteel onderzocht. Een verkeersdeskundige is aangesteld.