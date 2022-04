Antwerpse historica onderzoekt vrouwelijke Mexicaanse vechtcultuur: "Vrouwen leerden boksen om hun man een lesje te leren"

In de jaren 40 en 50 duiken Mexicaanse vrouwen ook vaker op in het lucha libre. De Mexicaanse variant van het spectaculaire Amerikaanse worstelen, ook bekend als catch. "In die periode zijn er zelfs groepen vrouwelijke vechtsters die acrobatische worsteltoeren uithalen", zegt Van Bavel.

In haar onderzoek staat de historica ook stil bij de neveneffecten zoals de seksualisering van de vechtende vrouwen. "Het is niet omdat je in een badpak bokst of worstelt, dat je per se een lustobject hoeft te zijn. Toch merk je dat die seksualisering aangemoedigd wordt door kranten en op affiches. De vrouwen worden in de naoorlogse jaren als opgemaakte pinups op hoge hakken voorgesteld. Vergelijkbaar met de Playboyfoto's uit de jaren 40 en 50. De lezers van de kranten worden er fijntjes op gewezen dat die vrouwen niet alleen goed kunnen vechten maar bovenal erg aantrekkelijk zijn. De kranten stimuleren die geseksualiseerde blik."

