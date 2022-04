Mortsel plaatst reuzegrote envelop op Stadsplein om lokale economie te stimuleren

Vanaf vandaag siert een reuzegrote envelop het Stadsplein in Mortsel. De actie "Drop je envelop" van de stad moet de lokale economie ondersteunen. “Elke inwoner die voor 100 euro aan kassaticketjes verzamelt, moet die tickets in de envelop droppen. Zo kan je leuke prijzen winnen", zegt Karen van kledingwinkel Cesar. Klanten kunnen dan lokale cadeaubonnen winnen die tot 1000 euro bedragen.

Het is niet de eerste keer dat de stad Mortsel een actie opricht voor de lokale economie. “Als lokale handelaar is het leuk dat de stad ons zo ondersteunt en samen met ons acties opzet”, zegt Karen. Ook Seth van optiek Van Baden is tevreden. “Het is een leuk initiatief om in Mortsel te komen winkelen. We hebben hier veel leuke winkels, dus het is plezant dat de gemeente zoiets doet.”

De actie loopt tot 25 juni, dan is het "Mortsel feest!" en trekt burgemeester Erik Broeckx (N-VA) maar liefst 18 winnaars.