Moslims en niet-moslims samen aan tafel om te praten over kanker tijdens Life Iftar in Genk 

De ramadan bij de moslims staat in het teken van vasten, maar ook van verbondenheid en solidariteit. Tijdens de ramadan zijn er elke avond iftars. Dat zijn maaltijden die de ramadan doorbreken bij zonsondergang. Op 23 april zijn er in verschillende steden in Vlaanderen Life Iftars waar ook Kom Op Tegen Kanker aanwezig zal zijn. Via deze iftars willen zij het taboe rond kanker doorbreken: "Kanker is voor niemand gemakkelijk om over te spreken, maar in sommige culturen is dat nog moeilijker. Er wordt door kankerpatiënten vaak amper over de ziekte gesproken om bijvoorbeeld hun naasten te beschermen of uit angst voor de dood of het lijden", zegt Naziha Maher van Kom op tegen Kanker.