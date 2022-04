Na partijraad CD&V: piste om consensuskandidaat naar voren te schuiven mogelijk

"CD&V betreurt de heisa die losgebarsten is over onze partij. Onze eerste zorg is nu om terug rust en vertrouwen te brengen onder onze mensen." Dat liet CD&V-voorzitter Joachim Coens weten in een bericht aan de CD&V-leden na afloop van de partijraad gisterenavond. Daar vond volgens Coens een constructief debat plaats.