Nederland wil vanaf eind dit jaar geen Russisch gas meer invoeren

Rusland is een belangrijke leverancier van energie aan Nederland. Onze noorderburen voeren onder meer gas, kolen en olie in voor eigen gebruik, maar doen ook dienst als doorvoerland naar andere Europese landen. Het aandeel Russisch gas in de Nederlandse gasimport schommelt tussen de 15 en 20 procent.

Door de oorlog in Oekraïne wil Nederland die band met Rusland nu doorknippen. Tegen het einde van dit jaar wil de regering stoppen met de invoer van Russisch gas en Russische kolen.

Wat de kolen betreft, is al op Europees niveau beslist dat de EU vanaf 11 augustus geen Russische kolen meer zal invoeren. Het importverbod maakt deel uit van het vijfde sanctiepakket tegen Rusland. Over gas en olie is er nog geen akkoord.