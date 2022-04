Nicaragua sluit 25 ngo's en pakt universiteiten aan: "Onduidelijk wat er met de studenten gaat gebeuren"

Het gaat om 12 universiteiten in Nicaragua zelf en 5 virtuele campussen in het buitenland. "Wat er met de 1.500 studenten van de universiteit gaat gebeuren is onduidelijk, ondanks de beloften van de regering over continuïteit", aldus Adrián Meza, een advocaat die de Paulo Freire University heeft opgericht. De universiteit heeft de mensenrechten altijd gerespecteerd, tot ergernis van de overheid. Meza zelf is verhuisd naar buurland Costa Rica om een arrestatie te vermijden.