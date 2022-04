Veel vragen en (nog) geen antwoorden op eerste onderzoekscommissie veiligheid in de kinderopvang

Iets meer dan een maand geleden richtte het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op naar de veiligheid in de kinderopvang. Die kwam er naar aanleiding van wantoestanden in verschillende Vlaamse kinderdagverblijven, zoals het drama in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Een meisje van zes maanden had er een hersentrauma opgelopen doordat ze hevig door elkaar geschud was. Op 18 februari overleed ze in het UZ Gent.