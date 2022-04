Oekraïense vluchtelingen uit verschillende landen vieren paasfeest in Oekraïense kerk in Genk

"Twee keer paasfeest heeft ook zo zijn voordelen", vertelt Nadja Derewianka. "Zo kunnen we wat langer van al die zoetigheid genieten. We wilden nog paaseitjes kopen om aan de Oekraïense vluchtelingen zondag te geven, maar in de winkels zijn ze bijna allemaal op. We moeten dus nog op zoek naar een alternatief", zegt ze.

De Oekraïens orthodoxe kerk in Genk verwacht zondag een overvolle kerk. "Gaan er trieste verhalen passeren? Natuurlijk, maar daar willen we ook naar luisteren. Het is net mooi dat we in deze droeve tijden toch een soort van spirituele steun kunnen geven en zo de mensen toch nog een beetje zien stralen" sluit Nadja af.