Pilootstudie met zwarte doos aan UZ Gent

Met behulp van camera’s en microfoons in het plafond van het kwartier verzamelden de onderzoekers gegevens van 22 operaties. Dat gebeurde met toestemming van zowel het personeel als de patiënt. Het werk van de zorgverleners werd geanalyseerd op verschillende domeinen: zo keken de onderzoekers niet alleen naar de technische vaardigheden, maar ook naar niet-technische bekwaamheden zoals leiderschap, communicatie en besluitvorming.



“De chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen scoorden goed tijdens de meeste ingrepen. De doos registreerde ook geen fouten met belangrijke gevolgen voor de patiënt”, gaat Soenens verder. “Maar er is wel ruimte voor verbetering op het vlak van stralingsveiligheid. Ook gaan de operatiedeuren vaak open en dicht en is er afleiding door lawaai van telefoons en alarmen.’



De analyse leidde ondertussen al tot 1 bijsturing. Zo kreeg het team een extra opleiding over stralingsveiligheid. “We hebben straling o.a. nodig om de binnenkant van een bloedvat te zien”, legt professor en vaatchirurg Isabelle Van Herzeele uit. “Maar die kan schadelijk zijn voor de patiënt en de gezondheidsmedewerkers in het operatiekwartier. Uit onze analyse blijkt dat we daar niet altijd even zorgvuldig mee omgaan. Soms gebruiken we meer dan nodig is of beschermen we onszelf niet goed genoeg. We blijven operaties opnemen en analyseren. Zo kunnen we nagaan of de situatie verbetert.”



