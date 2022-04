Politie Sint-Niklaas wordt jonger en diverser

In Sint-Niklaas is nu bijna één op de twee werknemers van de politie jonger dan 40 jaar. Maar ook het evenwicht man/vrouw evolueert in de goede richting. Vrouwen vertegenwoordigen 39,5 % van alle medewerkers: 87 van de 220 werknemers bij de politie zijn vrouw. Binnen het operationeel kader steeg het aantal vrouwen met 11 %. En ook bij de operationele leidinggevenden is ondertussen 1 op 5 vrouw.