Nog eens vijf jaar Emmanuel Macron in het Elysée: hier staat hij voor als president 

Macron, in 1977 geboren in de Noord-Franse stad Amiens, is 39 jaar op het moment dat hij in 2017 het Franse politieke landschap op zijn kop zet. Hij heeft dan nauwelijks een politiek verleden, al heeft hij voordien een indrukwekkend parcours gelopen. Macron heeft naam en fortuin gemaakt in de financiële wereld bij de zakenbank Rothshild. In 2014 is hij door de toenmalige socialistische president François Hollande de politiek binnengehaald. Macron wordt onmiddellijk gebombardeerd tot minister van Economie, maar neemt uiteindelijk ontslag om zich te concentreren op een eigen nieuwe beweging, En Marche (intussen: La République En Marche). Die moet de traditionele links-rechtsbreuklijnen overstijgen.