Prins Laurent veroordeeld tot 200 euro boete voor vervallen keuring van zijn oldtimer

Als hij weer met zijn oldtimer wilde rijden, moest prins Laurent zijn wagen opnieuw inschrijven. "Voor de keuring was het moeilijk om een afspraak te maken. Ik had ook gezondheidsproblemen en ook met covid kon ik niet zomaar naar de keuring gaan. Het heeft wat tijd in beslag genomen, dat is alles. Ik ben twee of drie keer op de weg geweest, maar de verzekering was wel in orde, dat is het belangrijkste."

De politierechter achtte de inbreuk bewezen en paste de wet toe. Naast de 200 euro boete moet de prins ook 80 euro gerechtskosten betalen en 22 euro aan het pro-Deofonds. In principe heeft Prins Laurent dertig dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis, maar hij gaf al aan zich neer te leggen bij de beslissing van de rechter: “Een feit is een feit. Waarom zou ik klagen? Dat maakt de zaak alleen maar moeilijker”, aldus de prins.